Супрун объяснила, как избежать деменции

Курение на 18-30% увеличивает вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера, отметила Супрун.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о возрастных изменениях в мозге - деменции. К ней более склонны женщины, курильщики, люди с недостаточным и избыточным весом, физически и социально неактивные. Дополнительными факторами риска являются диабет, гипертензия, генетическая предрасположенность и высокий уровень холестерина, нарушения дыхания во сне и перенесенный инсульт.

Волшебной таблетки для предотвращения или лечения деменции тоже не существует — никакие лекарства сейчас не имеют доказанной эффективности, а препараты эстрогена могут даже ухудшать память, пишет Супрун на своей странице в Facebook.

Впрочем, по ее словам, возможно замедлить начальную стадию дегенеративных изменений, так называемое слабое когнитивное нарушение и не дать ему стать деменцией.

1. Физические упражнения. Заниматься следует по крайней мере дважды в неделю по 40 минут и интенсивно, делать силовые упражнения, упражнения на баланс и выносливость. Движение не дает гибнуть нейронам и поддерживает нейропластичность. От физкультуры выигрывает не только мозг — именно силовые упражнения препятствуют остеопорозу.

2. Музыка. Игра на музыкальных инструментах, пение и просто прослушивание любимой музыки имеют доказанную эффективность в замедлении деменции и облегчении состояния людей с провалами в памяти.

3. Заботьтесь о слухе. Ухудшение слуха может быть предвестником деменции, но слуховой аппарат помешает когнитивному ухудшению.

4. Разгадывайте головоломки и играйте в видеоигры — они могут замедлять развитие деменции. А вот кроссворды нет. Минус один миф.

5. Клинические исследования не доказали безоговорочной эффективности приема витаминов в лечении деменции.

6. Бросьте курить. Это существенный фактор риска — оно на 18-30% увеличивает вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера. Курение запускает свободнорадикальные процессы, и тем самым повреждает сосуды мозга и нейроны. Но если прекратить курить, то через четыре года риск сводится почти на нет.

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7. Уменьшите потребление животных жиров и красного мяса и увеличьте долю овощей, корнеплодов, чечевицы и рыбы в рационе. Это поможет держать баланс холестерина в норме.

8. Заботьтесь о здоровье сосудов. Это включает в себя и контроль давления: прием препаратов для снижения давления, уменьшения потреблении соли и поддержание здорового веса. Длительные исследования показали, что люди с индексом массы тела более 25 и 30 более склонны к деменции.

9. Вовремя лечите зубы и не допускайте болезней десен. Недавние исследования показали вероятную роль бактерий Porphyromonas gingivalis, вызывающих хроническое воспаление десны, в развитии болезни Альцгеймера.

10. Вовремя определите и преодолейте депрессию. Депрессия довольно часто сопровождает преклонный возраст, но не является нормальной составляющей жизни. Депрессия в старшем возрасте проявляется не как печаль и подавленность, а как недостаток сил и нежелание выходить из дома и общаться.

11. А вот по алкоголю ситуация интересная. Некоторые длительные исследования показали, что у людей, которые умеренно и мало потребляли алкоголь, реже развивается деменция. Это только результаты исследований, а не наставление, отметила Супрун, ведь мы знаем, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Ранее и.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала популярные мифы о психическом здоровье.