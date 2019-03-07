В Украине открыли сервисный центр, где фармпроизводители смогут зарегистрировать лекарства или провести клинические исследования
Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины открыл сервисный центр, где будут оказывать услуги фармпроизводителям, которые хотят зарегистрировать лекарства в Украине или провести клинические исследования.
Как передает корреспондент УНИАН, открытие центра состоялось сегодня в Киеве с участием представителей Минздрава.
"Важная составляющая этой системы - доступ к широкому выбору качественных эффективных и безопасных лекарств. Мы надеемся, что открытие сервисного центра и переход к удобной и прозрачной модели сотрудничества, которую он предлагает, приведет к тому, что в Украину придут инновационные лекарства, которые нужны украинским пациентам", - сказал заместитель министра здравоохранения Роман Илык.
В то же время директор Государственного экспертного центра (ДЭЦ) Минздрава Украины Татьяна Думенко отметила, что целью открытия центра является не просто сокращение процедуры, а обеспечение кардинально нового подхода к взаимодействию между производителями лекарств и государством.
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"С заявителями по всем вопросам работают операторы - это одинаковый для всех абсолютно прозрачный процесс. А каждый из экспертов ДЭЦ, которые ранее должны были принимать документы у производителей, получил дополнительно 45 часов в месяц для проведения экспертизы. Так мы можем быстрее предоставлять заключение и рекомендации по регистрации для Минздрава", - сказала Думенко.
Сервисный центр - это новый формат работы государства с компаниями-производителями лекарств. Через сервисный центр предоставляются все услуги ДЭЦ и "Единого окна" Минздрава для компаний и лиц: приема документов на регистрацию, перерегистрацию лекарственных средств и проведение клинических исследований, лицензирование частной врачебной практики, выдача регистрационных и лицензионных документов, консультации экспертов ДЭЦ.
Компания-заявитель теперь будет получать все услуги по единой процедуре у оператора. Это призвано устранить очереди, снизить количество отказов по техническим причинам, а также ускорить проведение экспертизы.