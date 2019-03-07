В Украине открыли сервисный центр, где фармпроизводители смогут зарегистрировать лекарства или провести клинические исследования

В Минздраве заявляют, что назначение такого центра - не просто сокращение процедуры, а обеспечение кардинально нового подхода к взаимодействию между производителями лекарств и государством.

Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины открыл сервисный центр, где будут оказывать услуги фармпроизводителям, которые хотят зарегистрировать лекарства в Украине или провести клинические исследования.

Как передает корреспондент УНИАН, открытие центра состоялось сегодня в Киеве с участием представителей Минздрава.

"Важная составляющая этой системы - доступ к широкому выбору качественных эффективных и безопасных лекарств. Мы надеемся, что открытие сервисного центра и переход к удобной и прозрачной модели сотрудничества, которую он предлагает, приведет к тому, что в Украину придут инновационные лекарства, которые нужны украинским пациентам", - сказал заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

В то же время директор Государственного экспертного центра (ДЭЦ) Минздрава Украины Татьяна Думенко отметила, что целью открытия центра является не просто сокращение процедуры, а обеспечение кардинально нового подхода к взаимодействию между производителями лекарств и государством.

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"С заявителями по всем вопросам работают операторы - это одинаковый для всех абсолютно прозрачный процесс. А каждый из экспертов ДЭЦ, которые ранее должны были принимать документы у производителей, получил дополнительно 45 часов в месяц для проведения экспертизы. Так мы можем быстрее предоставлять заключение и рекомендации по регистрации для Минздрава", - сказала Думенко.

Сервисный центр - это новый формат работы государства с компаниями-производителями лекарств. Через сервисный центр предоставляются все услуги ДЭЦ и "Единого окна" Минздрава для компаний и лиц: приема документов на регистрацию, перерегистрацию лекарственных средств и проведение клинических исследований, лицензирование частной врачебной практики, выдача регистрационных и лицензионных документов, консультации экспертов ДЭЦ.

Компания-заявитель теперь будет получать все услуги по единой процедуре у оператора. Это призвано устранить очереди, снизить количество отказов по техническим причинам, а также ускорить проведение экспертизы.