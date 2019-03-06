В Минздраве подчеркивают, что с мая ведение записи визита пациента в электронной системе здравоохранения для врачей будет обязательным.

С 1 марта в Украине в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта в электронной системе здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Работать с электронной медицинской картой начинают семейные врачи, терапевты и педиатры тех медучреждений, которые подключены к электронной системе здравоохранения и имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). На сегодня таких учреждений первичной медицинской помощи более 1200.

Электронная медкарта будет автоматически доступна в системе врачу первички для каждого из пациентов, с которым подписана декларация. На первом этапе вносить информацию о визитах пациентов в электронную медицинскую карту врачи будут в тестовом режиме. С мая 2019 года ведения записи визита пациента в электронной системе здравоохранения для врачей будет обязательным.

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«Пациенту не нужно дополнительно регистрироваться для того, чтобы информация о визитах к его семейному врачу, терапевту или педиатру, начиная с марта, фиксировалась в электронной системе здравоохранения», - отмечают в Минздраве.

Кроме того, в ведомстве объясняют, что сейчас пациенты не смогут лично войти в свою электронную медицинскую карту, но в планах есть и запуск персонального кабинета пациента. При необходимости врач сможет распечатать для пациента консультативное заключение, где будет указана причина обращения, диагноз, назначение лечения или направление на дополнительное обследование.

Предполагается, что со второй половины текущего года записи в электронной медкарте смогут делать специалисты лабораторий, поликлиник и консультативно-диагностических центров, которые начнут работать с Национальной службой здоровья по программе «Бесплатная диагностика».

А уже с 2020 года в электронную медкарту смогут вносить информацию и больницы.

Напомним, 28 ноября прошлого года правительство приняло постановление "О создании электронного реестра листков нетрудоспособности".