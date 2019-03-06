В Украине обнаружена опасная партия презервативов

Партии презервативов не получили разрешение на продажу.

Опасную партию презервативов Durex обнаружили на территории Украины.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Facebook.

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"ООО "РЕККИТТ БЕНКИЗЕР УКРАИНА" - представитель производителя Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Великобритания, которые изготавливают презервативы Durex, с целью контроля своей продукции приобрели изделие своего бренда в интернете под номерами партий, которые ранее были не допущены в оборот и считались уничтоженными. Полное название - "Презервативы латексные с силиконовой смазкой Durex® RealFeel (натуральные ощущения), 3 шт. и 12 шт." партии №: 1000433147, 1000494067, 1000474803. Указанные партии не соответствуют требованиям технических регламентов относительно медицинских изделий", - говорится в сообщении.

Из-за указанной проблемы эти партии не получили разрешение на продажу, однако появились незаконно на рынке Украины.

"Для защиты потребителей от опасной продукции ООО "РЕККИТТ БЕНКИЗЕР УКРАИНА" обратилось к правоохранительным органам Украины. В свою очередь, Гослекслужба принимает все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ведомстве.

Ранее медики выяснили, что презервативы надежны на 82%, а в этот показатель таблеток - 91%.