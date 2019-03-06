В Минздраве рассказали, как медицинский каннабис помогает при серьезных заболеваниях глаз

Во многих странах каннабис используют для лечения глаукомы — серьезного заболевания глаз.

6 марта — Всемирный день борьбы с глаукомой. Эта дата введена в 2008 году по инициативе Всемирной ассоциации глаукомы и Всемирной ассоциации пациентов с глаукомой.

По данным ВОЗ, уже более 5 млн человек потеряли зрение вследствие глаукомы, что составляет 13,5% от всех случаев слепоты в мире, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

74% людей с инвалидностью по зрению имеют нейродегенеративные заболевания, среди которых первое место занимает глаукома.

"Потеря зрения происходит незаметно, постепенно и в большей части случаев безболезненно. Именно поэтому пациенты обращаются к врачу, когда уже слишком поздно и вернуть или сохранить зрение невозможно", — отмечает Оксана Витовская, главный внештатная специалист МОЗ Украины по офтальмологии.

По результатам исследований, вероятность наступления слепоты на один глаз через 20 лет после возникновения заболевания и начала лечения составляет 27%, а на оба глаза — 9%.

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Отмечается, что в США во время лечение глаукомы для снижения внутреннего глазного давления применяют медицинский каннабис. Это средство имеет и побочные эффекты — головокружение, равнодушие, нарушение памяти и привыкание, влияние на сердечно-сосудистые и респираторные болезни. Поэтому перед назначением врач взвешивает пользу и риски применения и выписывает такие препараты только по необходимости.

В Минздраве напомнили, что 30 января на официальном сайте Верховной Рады Украины появилась петиция в поддержку легализации марихуаны. Речь идет исключительно о применении каннабиса в медицинских целях, но эта тема уже стала манипулятивной.

Большинство успешных стран мира успешно использует марихуану в медицинских и научных целях, что позволяет улучшить самочувствие больных или нормализовать их состояние. Умеренное применение каннабиса успешно практикуют в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулирован и во многих европейских странах (Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и др). Есть страны, где марихуана запрещена, однако ее вполне легально применяют для облегчения состояния пациентов с неизлечимыми болезнями. К таким странам относятся Израиль, Северная Македония, Румыния и Пуэрто-Рико.

Использование каннабиса или препаратов на основе фитоканнабиноидов с лечебной целью вполне оправдано и научно обосновано для лечения пациентов с хронической болью, эпилепсией, анорексией, посттравматическим синдромом, заболеваниями иммунной системы, артритом и ревматизмом, астмой, болезнями Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона, герпесом, язвами, потерей веса во время Спида, діабетичноою нейропатией, различными формами склероза и многими другими тяжелыми недугами.

В частности, во многих странах каннабис используют для лечения глаукомы — серьезного заболевания глаз, которое в случае позднего обнаружения и без адекватного лечения приводит к неизбежной слепоте.

"Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса — это реализация их права на медицинскую помощь, — считает Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины. — Важно поддержать легализацию медицинского применения каннабиса в научных целях и медицине".