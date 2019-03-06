Связи между прививкой от кори и аутизмом нет – исследование

Из-за массового отказа от прививок в Украине в 2017 году началась вспышка кори, в результате которой заболели 80 тыс. украинцев и 31 человек умер.

Связи между вакцинацией от кори, паротита и краснухи и развитием аутизма у детей нет.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на данные общенационального исследования в Дании, в котором приняли участие более 657 тыс. детей.

По сообщению, это исследование наоборот подтвердило, что вакцинированные КПК дети имели на 7% меньшую вероятность аутизма, чем невакцинированные. Это авторитетное научное исследование уже назвали самым масштабным, отмечают в Минздраве.

«Это исследование стало еще одним доказательством того, что вакцины в принципе и вакцинация против кори в частности ни в коем случае не могут быть причиной развития аутизма у детей. Многочисленные мифы, среди которых и миф об аутизме вследствие прививки, стали причиной отказа родителей вакцинировать своих детей во всем мире, и в частности в Украине», – заявили в Минздраве.

Из-за массового отказа от прививок в Украине в 2017 году началась вспышка кори, в результате которой заболели 80 тыс. украинцев и 31 человек умер.

Медики в очередной раз подчеркивают, что корь – одно из самых заразных заболеваний, и лечения от него нет. Единственный способ уберечься от болезни и осложнений, к которым она может привести – вакцинация.