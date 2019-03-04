В Киеве зафиксирован незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 50,8%.

В Киеве в течение 9-й недели 2019 года зафиксирован незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, за 9-ю неделю зарегистрирован 12481 больной гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости составил 421,2, он ниже эпидемического порога на 50,8%.

В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года, подчеркнул Поворозник.

По его словам, в столице наблюдается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 0,4%. Он произошел за счет детского населения: заболели 8019 детей (рост на 3,2%), 4462 взрослых (снижение на 4,3%).

Читайте такжеГрипп "косит" украинцев: стало известно число жертв с октября 2018 года

«В структуре заболеваемости дети составляют 64%, а предыдущей недели - 62,5%. Среди школьников заболеваемость выросла на 6,5%: 3606 случаев, составляет 42,2% от общего количества заболевших детей, и 27,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», - сообщил Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения в течение недели госпитализирован 141 человек, из них 124 - дети.

«С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 35035 человек, из них 9296 - дети», - добавил Поворозник.

Он также сообщил, что, согласно информации Департамента образования и науки, в Киеве приостановлен образовательный процесс в 15 школах - полностью приостановлены занятия в четырех учреждениях общего среднего образования, частично - в 11 учреждениях.