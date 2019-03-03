Супрун предупредила украинцев об опасностях “марафонов похудения”

Жесткие диеты и безжалостные физические нагрузки увеличивают риск преждевременной смерти и смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

С приближением пляжного сезона многие желают приобрести форму и решаются на так называемые “марафоны похудения” с жесткой диетой и интенсивными тренировками. И. о. главы Минздрава Ульяна Супрун предупредила об опасности подобных методов для здоровья.

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Как указала Супрун в Facebook речь идет о строгие диетах, ограничивающих дневное потребление калорий до 800-1000, часто запрещающих жиры и углеводы, одновременно сопровождающиеся интенсивными тренировками.

“Такой режим действительно ведет к стремительному похудению. В это время человек испытывает сильный дефицит калорий и тело должно тратить запасы жира. На английском такие диеты называют сгаѕһ diets, то есть разрушительные”, - подчеркнула она.

Супрун перечислила опасности подобных диет. В частности, слабость и обоморочность, потеря мышечной массы, недостаток микроэлементов, формирование камней в желчном пузыре, риск повторного набора веса и даже увеличение риска преждевременной смерти и смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Впрочем она отметила, что если “марафон похудения” означает поддержку со стороны квалифицированного врача и тренера, формирование здорового сбалансированного рациона и привычки тренироваться, то это может быть достойно внимания.

“Лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья, это найти те рацион и режим тренировок, которые вам будут комфортны, и которые вы сможете поддерживать всю жизнь, а не только две изнурительных недели”, - подчеркнула и.о. министра.

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