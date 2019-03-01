В Украине "тревожно высокий" уровень заболеваемости корью – ЮНИСЕФ

Украина на первом месте из десяти стран, где в прошлом году было больше всего случаев кори.

Украина возглавила "тревожно высокий" рост заболеваемости корью в мире.

Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ, обнародованном 1 марта, сообщает "Радио Свобода".

Организация указывает, что причиной этого является, в частности «кампания против вакцинации», из-за чего люди отказываются от прививок против болезней, «которые можно предотвратить и которые являются потенциально смертельными».

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«Почти все эти случаи (заболевания корью – ред.) можно предотвратить, но при этом дети все равно заболевают... Корь – это болезнь, но очень часто реальной инфекцией является дезинформация, недоверие и халатность. Мы должны делать больше для точного информирования каждого из родителей, чтобы помочь безопасно вакцинировать каждого ребенка», – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

ЮНИСЕФ сообщает, что, по статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в Украине было 35 тыс. 120 случаев кори при пяти тысячах случаев в предыдущем году.

Ранее в ВОЗ сообщали, что Украина заняла первое место среди стран Европейского региона по числу заболевших корью по результатам 2018 года.