Тысячам украинцев грозит смерть от редких болезней из-за недофинансирования медицины (видео)

Отрасль профинансирована лишь на две трети, под угрозой жизни многих людей.

Ежегодно больные редкими недугами, которые еще называют орфанными, борются за деньги в бюджете.

В этом году финансирование увеличили на 355 миллионов гривень, но и это покрывает лишь две трети от общей потребности, говорится в сюжете ТСН.

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Все, кто имеет редкую болезнь, в Украине требуют дорогостоящего и пожизненного лечения - без этого они умирают в очень раннем возрасте.

"Мы знаем, что Украина примерно, как и любая европейская страна, имеет статистику – 5% от общего количества населения. Если это перевести в цифры, то если будут все продиагностировано в Украине, это будет город-миллионник с людьми, которые имеют редкие орфанные болезни", - сообщила председатель ОО "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша.

В целом финансирование увеличили, но и это покрывает лишь две трети от общей потребности больных. "Финансирование пациентов с орфанными заболеваниями увеличен на 355 миллионов гривень. На 2019 год в бюджете заложено 1,8 млрд гривень на обеспечение этих пациентов", - рассказал представитель Минздрава Александр Ябчанка.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Верховная Рада разблокировала трансплантации в Украине.