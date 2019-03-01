Тысячам украинцев грозит смерть от редких болезней из-за недофинансирования медицины (видео)
Ежегодно больные редкими недугами, которые еще называют орфанными, борются за деньги в бюджете.
В этом году финансирование увеличили на 355 миллионов гривень, но и это покрывает лишь две трети от общей потребности, говорится в сюжете ТСН.
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Все, кто имеет редкую болезнь, в Украине требуют дорогостоящего и пожизненного лечения - без этого они умирают в очень раннем возрасте.
"Мы знаем, что Украина примерно, как и любая европейская страна, имеет статистику – 5% от общего количества населения. Если это перевести в цифры, то если будут все продиагностировано в Украине, это будет город-миллионник с людьми, которые имеют редкие орфанные болезни", - сообщила председатель ОО "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша.
В целом финансирование увеличили, но и это покрывает лишь две трети от общей потребности больных. "Финансирование пациентов с орфанными заболеваниями увеличен на 355 миллионов гривень. На 2019 год в бюджете заложено 1,8 млрд гривень на обеспечение этих пациентов", - рассказал представитель Минздрава Александр Ябчанка.
Как сообщал УНИАН, 28 февраля Верховная Рада разблокировала трансплантации в Украине.