Поселяется в глазах и половых органах: в Николаеве собак атакует опасный паразит, который передается человеку (видео)

Врачи рассказали, как можно обнаружить у себя паразита под кожей.

Треть бездомных собак в Николаеве заражена опасным паразитом, который поселяется в сердце пса и размножается, пока не убивает его.

К тому же, паразит легко передается человеку через укус комара или блохи, говорится в сюжете ТСН.

Ветеринары центра защиты животных после смерти одной уличной собаки обнаружили у нее такую болезнь. «Это – один из самых опасных паразитов, который передается и человеку. Нашли его у собаки, умершей в центре защиты животных. После этого немедленно сделали обследование животных из разных районов города, чтобы понять, сколько из них заражены», - сообщил директор Центра защиты животных Николаева Александр Голобродский.

По словам главного врача Центра защиты животных Николаева Сергея Молчана, из 30 отобранных проб восемь случаев были положительными. Это означает, как объясняют в Центре защиты животных, что каждая третья бездомная собака в городе инфицирована паразитом. Сейчас в городе живет 17-18 тысяч бездомных собак. Таким образом, пять тысяч заражены.

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Этот паразит родом из тропических стран, а в Украине появился в 1990 годах. Он вырастает до 40 сантиметров в длину. Никаких симптомов заражения нет вплоть до последней стадии. «Когда паразит локализуется внутри сердца – лечение опасное, потому что, уничтожая паразита, парализуя его в сердце, мы вызываем тромбоз», - отметил начальник участковой ветлечебницы Ингульского района Николаева Федор Бессонов.

Ветеринары советуют проверять своих любимцев на дерафилярии и ежеквартально делать профилактику против этого паразита. А вот с людьми же все сложнее, говорят медики, ведь паразит передается комарами. «Покраснение на месте укуса. Потом появляется такой бугорок, который может перемещаться по коже в области конечностей, туловища, головы. У женщин могут быть молочные железы, а у мужчин - половые органы», - рассказала заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Николаевского областного лабораторного центра Минздрава Елена Табола.

Однако чаще всего гельминт оседает в области глаз. Он размером от семи до 12 см и имеет нитеобразную форму. «Когда попадает человек с такой патологией – мы бегом бежим в операционную и стараемся как можно быстрее удалить паразита, поскольку он пытается убежать. Были случаи, когда мы не могли с первого раза поймать паразита», - добавил заведующий дневным отделением Николаевской областной офтальмологической больницы Виктор Косиченко.

Ежегодно в области паразита находят у десяти жителей. Впрочем, для человека паразит несмертелен, даже если дерафилярию не удалить. «Она может просто дорасти до определенного возраста, до определенного размера, а потом инкапсулироваться и умереть. Затем происходит воспалительная реакция. Человек идет к врачу, и хирург уже изымает гельминта», - заявила врач-паразитолог.

Хуже с собаками. Николаевские ветеринары переживают, что с наступлением тепла паразит начнет быстро размножаться из-за укусов блох и комаров, а у коммунального центра нет денег ни на лечение бездомных собак, ни на профилактику против паразита. Депутаты горсовета второй год не могут принять программы борьбы с бездомными животными, а потому ни усыпить зараженных животных, ни заняться профилактикой еще здоровых уличных собак в центре не могут.

Ранее в Херсоне из-под кожи четырех жителей изъяли гельминтов редких видов. Длина паразитов достигала 17 сантиметров.