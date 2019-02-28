В Украине впервые провели эвакуацию больного воздушным транспортом (фото, видео)

Девочку в тяжелом состоянии транспортировали из Краматорска в Киев специализированным самолетом, сейчас ее готовят к оперативному вмешательству.

Впервые в истории Украины Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой области и Киева провели аэромедицинскую эвакуации.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"Девочку 2006 года рождения доставили из областного отделения нейрохирургии больницы города Лиман Донецкой области на аэродром Краматорска. Врач-анестезиолог и фельдшер сопровождали ребенка до аэропорта в Киеве. Для дальнейшего лечения бригада экстренной медицинской помощи в сопровождении патрульной полиции доставила ребенка в Институт нейрохирургии им. академика А.П.Ромоданова НАМН Украины. Сейчас девочка находится в отделении интенсивной терапии и анестезиологии института, ее готовят к оперативному вмешательству", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что эта первая аэромедицинская эвакуация стала примером скоординированной работы Центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, участников Операции Объединенных сил, она прошла при поддержке волонтеров и активистов.