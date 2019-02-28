Верховная Рада разблокировала трансплантацию в Украине

Принятым законом предусмотрено, что лицо в возрасте до 18 лет может быть живым донором гемопоэтических стволовых клеток.

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку» (регистрационный номер 9461-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 народный депутат Украины.

Данным законом внесены изменения в Гражданский кодекс Украины, согласно которым лицо в возрасте до 18 лет может быть живым донором гемопоэтических стволовых клеток. Это может быть при условии, если: отсутствует совершеннолетний дееспособный совместимый донор по результатам медицинских показаний; реципиент является полнородным братом или полнородной сестрой донора; трансплантация осуществляется для сохранения жизни реципиента.

Также расширен перечень лиц, являющихся близкими родственниками, он дополнен двоюродными братьями и сестрами, дядей, тетей, племянниками, что позволит расширить круг лиц для семейного донорства.

Также предусмотрено, что семейный врач может получать согласие на посмертное донорство и имеет право вносить такую информацию в Единую государственную информационную систему трансплантации.

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Разрешается только международный обмен анатомическими материалами, а по гемопоэтическим стволовым клеткам - разрешается купля-продажа.

Законом определено, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ) и формирования Реестра реципиентов, но не позднее 1 января 2020 года, положения этого закона по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются. В то же время организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях. Также отмечается, что до начала работы ЕГИСТ и в течение следующих трех месяцев со дня начала ее работы решение о возможности или невозможности применения трансплантации реципиенту анатомического материала от донора-трупа принимается консилиумом врачей учреждения здравоохранения, в письмо (список) ожидания которого включен реципиент в порядке очередности согласно такому письму (списку) ожидания. При этом до определения квалификационных характеристик трансплант-координаторов в учреждениях здравоохранения возможно назначение соответствующим приказом лиц, которые будут выполнять такие функции.

В Заключительных положениях указано, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.