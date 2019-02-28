Национальную платформу здравоохранения будет координировать Валерий Дубиль
Заместитель председателя ВО "Батькивщина", народный депутат Валерий Дубиль по поручению Юлии Тимошенко будет координироватьновообразованную Национальную платформу здравоохранения. Ее основание во время медицинского форума "Качественная и доступная медицина", который проходил в Киеве, инициировала лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Во время мероприятия ведущие украинские эксперты отрасли и представители медицинского экспертного сообщества определили главную задачу платформы - разработка новой Национальной стратегии здравоохранения Украины, пишет Gazeta.ua.
"Наше общее видение - ввести обязательное медицинское страхование, когда за работающих страховые взносы заплатит работодатель, за пенсионеров, безработных, нетрудоспособных и детей - государство. Так можно решить самую большую проблему отрасли - наполнить ее ресурсами", - написал Валерий Дубиль в своем Фейсбуке.
Как уверяет народный избранник, тогда каждый человек сможет бесплатно получить всю необходимую медицинскую помощь, "а не так, как сейчас - только какую-то часть. Кроме того, появятся и финансы для достойных зарплат медикам".
Это - лишь один из базовых шагов, пишет Валерий Дубиль. Ведь, кроме того, необходимо развить врачебное самоуправление, фармацевтическую отрасль и сделать так, чтобы каждый украинец смог получить в достаточном количестве медикаменты бесплатно.
"А еще - разработать ряд нормативно-правовых документов и пересмотреть законопроекты, которые годами не голосуются Верховной Радой, чтобы мы смогли их начать принимать сразу после смены власти. И еще - большое количество задач", - отмечает он.
Валерий Дубиль акцентирует, впереди - большая работа.
"Уверен, нам не только удастся разработать базовый для построения новой системы законопроект о национальной стратегии здравоохранения Украины, но и уже через несколько месяцев начать ее воплощать в жизнь", - резюмировал нардеп.