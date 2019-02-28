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В Украине запретили российские успокоительные лекарства

10:34, 28 февраля 2019
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Иллюстрация REUTERS

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Речь идет о таблетках сублингвальных "Глицин" по 100 мг № 50 (50х1) в блистерах, серии 0980317. Производитель – ООО "Медицинский научно-производственный комплекс "БИОТИКИ", РФ.

Временно запретили препарат из-за несоответствия регистрационного удостоверения № RU/2003/01/01 по показателю "Идентификация".

Глицин применяют при снижении умственной работоспособности, стрессовых ситуациях и психоэмоциональном напряжении, нарушениях сна.

Ранее в Украине запретили реализацию, хранение и применение одной серии лекарственного средства "Фармацитрон Форте".

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Теги: #Украина#запрет