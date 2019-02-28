"Просто панацея": врач рассказал о пользе марихуаны для ветеранов АТО

Врач поддержал предложение руководителя Минздрава Ульяны Супрун о легализации медицинской марихуаны.

Медицинская марихуана, в случае ее легализации в Украине, могла бы стать хорошим средством для лечения посттравматического стресса у участников войны на Донбассе.

Об этом рассказал врач-нейрофизиолог, экс-боец батальона "Айдар" Бижан Шаропов, передает «Обозреватель». Он поддержал предложение руководителя Минздрава Ульяны Супрун о легализации медицинской марихуаны.

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Эксперт отметил, что украинское общество не готово к легализации марихуаны для широкого употребления, как это сделала Канада, однако в медицинском смысле марихуану можно использовать для лечения посттравматических стрессовых расстройств.

"Приезжал наш коллега из Израиля, который работает на минобороны США. Они финансируют его исследования этого посттравматического стрессового расстройства. Он показал, что марихуана — просто панацея от стрессового расстройства", — отметил Шаропов.

"Все мои знакомые, которые употребляли подобные вещества после войны — их очень быстро "попустило" от войны. Сейчас они вполне успешные — кто бизнесмены, кто ученые, кто художники. Можно назвать штук 20 таких примеров. Все, кто пытался лечить посттравму алкоголем — пошли по деградации", — подытожил он.