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В Львове хирурги восстановили ногу пациенту из его костей (видео)

11:13, 27 февраля 2019
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Операция длилась полдня. По методике, которую врачи взяли у иностранных коллег, пациенту сформировали ногу из его собственных костей, говорится в сюжете "2+2".

Пораженную злокачественной опухолью часть бедра врачи удалили, проварили в специальном растворе и укрепили здоровой костью.

Напомним, в январе на Львовщине врачи спасли пациента с глубинным ранением в сердце.

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Теги: #Украина#Львов#операция