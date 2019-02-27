В Львове хирурги восстановили ногу пациенту из его костей (видео)
11:13, 27 февраля 2019Страна
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Опухоль мальчика вообще не реагировала на химиотерапию.
Львовские хирурги сформировали ногу пациенту из его костей. Такая методика избавляет от ампутаций и протезирования.
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Операция длилась полдня. По методике, которую врачи взяли у иностранных коллег, пациенту сформировали ногу из его собственных костей, говорится в сюжете "2+2".
Пораженную злокачественной опухолью часть бедра врачи удалили, проварили в специальном растворе и укрепили здоровой костью.
Напомним, в январе на Львовщине врачи спасли пациента с глубинным ранением в сердце.
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