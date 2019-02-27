Украину накроет магнитная буря

28 февраля прогнозируют магнитную бурю первого уровня.

На Землю обрушится магнитная буря, которая достигнет пика в четверг, 28 февраля. В эти дни метеочувствительные украинцы могут почувствовать недомогание.

По прогнозам, повышенная метеоактивность на уровне, близком к G1, возможна уже вечером 27 февраля. 28 февраля прогнозируют магнитную бурю первого уровня.

Как защититься от магнитных бурь

Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.

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Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют употреблять больше витамина С.

Кроме того, необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.

Ранее стало известно, когда ожидаются серьезные магнитные бури и всплески солнечной активности в марте 2019 года.