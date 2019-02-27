"Это надо сделать привычкой": медик назвала простой способ профилактики рака

Эта процедура также является профилактикой сердечно-сосудистых болезней.

Сдача крови на донорство – это профилактика онкологии и сердечно-сосудистых болезней. Таким образом, человек обновляет свой организм.

Такое мнение озвучила руководитель отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья Минздрава Украины Ирина Славинская, передает «Обозреватель». Она добавила, что законодательством установлены сроки – человек может сдавать кровь один раз в два месяца.

"В первую очередь, это полезно для самого донора. Сдача крови стимулирует костный мозг производить новые здоровые клетки. Это профилактика сердечно-сосудистых болезней, – а мы знаем, что самая высокая смертность в Украине именно из-за таких заболеваний. Это также предотвращает онкологию, потому что идет стимуляция уровня железа в крови донора", – отметила она.

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Наибольшая потребность есть в редких группах крови. Таких доноров трудно привлечь их чрезвычайно мало, объясняет медик.

"Было бы прекрасно, чтобы мы хотя бы один раз в год ходили и сдавали кровь. Таким поступком можно отметить свой день рождения или Новый год. Это надо сделать привычкой", – заверила Славинская.

Чтобы привести украинское донорство крови и ее компонентов к требованиям ЕС, понадобится четыре года, сказала она. Министерством здравоохранения разработан приказ по качеству донорского материала.

"На это время расписано изменение законодательства, каким образом мы должны менять и имплементировать четыре директивы ЕС. Это изменение закона Украины о донорстве крови и компонентов. Далее будут производные приказы, объясняться технические моменты. Сейчас министерство работает над созданием лицензии", – сказала врач.

Финансовое поощрение доноров может вредно влиять на качество крови, уверена Славинская. Человек таким образом может скрыть любые свои заболевания.