В Одесской области корью заболела почти половина служащих райотдела (видео)

В областном управлении уверяют, что карантин длился только два дня.

Райотдел в Савране Одесской области закрыли на карантин.

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В областном управлении заявляют - полиция района работает в обычном режиме, говорится в сюжете ТСН.

Мол, карантин длился всего два дня, но и в настоящее время в Савранском районе дежурили следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Ранее в Минздраве сообщили, что в течение прошлой недели корью заболел 2751 человек — 1 313 взрослых и 1 438 детей, это на 15,7% меньше по сравнению с показателями предыдущей недели (8-16 февраля).