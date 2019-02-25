Супрун беспощадно разрушила миф о лимоне и витамине С

И.о. главы Минздрава рассказала, что лимон - не самый богатый на витамин С.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун назвала пользу витамина С для лечения простуд, "улучшения самочувствия" мифом и даже фейком, который создал в 1970-е двукратный нобелевский лауреат Лайнус Полинг, открыватель витамина С.

В базе клинических исследований Cochrane опубликовано, что витамин С не способен уменьшить частоту простуд у населения, поэтому нет причин дополнительно его потреблять, пишет Супрун на своей странице в Facebook.

Впрочем, дополнительный витамин С действенен в случае значительных физических нагрузок, например, для марафонцев.

Кроме того, некоторые работы показали, что витамин С на 15% сокращает продолжительность простуды, то есть люди болеют, например, не шесть дней, а пять.

Читайте такжеСупрун "разнесла" противников вакцин одним постом

"В день взрослым нужно употреблять 75-90 мг витамина С. В случае передозировки у мужчин вдвое повышается риск образования камней в почках. А потребление более двух граммов витамина С в сутки может привести к тошноте, диарее, рвоте, изжоге, головной боли и бессоннице", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Супрун напомнила про еще один миф: якобы больше всего витамина С в лимонах. Да, в лимонах действительно есть витамин С, но ломтика лимона или чая с ним не достаточно – чтобы потребить 90 мг витамина С, нужно съесть большой лимон вместе с кожурой, потому аскорбиновой кислоты там не так и много. Лучшими его источниками являются шиповник, сладкий и острый перец, брокколи, брюссельская капуста, смородина и киви.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения напомнила, что ассоциация между лимонами и витамином С появилась в 18 веке. Чтобы не заболеть цингой, моряки брали лимоны на борт.

"Когда под рукой разнообразие других овощей, фруктов и зелени, нет потребности кушать экстрадозы аскорбиновой кислоты или лимонов", - подытожила Супрун.

Ранее сообщалось, что из-за длительного отсутствия солнца зимой у многих ощущается недостаток витамина D. Вас тянет на сладкое, постоянно хочется спать, одна простуда заканчивается и начинается другая – это повод проверить уровень витамина D в крови.