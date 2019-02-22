На Ривненщине объявили карантин для непривитых: как они будут учиться (видео)

Рассматривают вариант дистанционного обучения для невакцинированных школьников.

Детей, не вакцинированных против кори, не будут пускать в школы в Ривне и всей области. Соответствующее решение приняли в обладминистрации.

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Такой шаг чиновники называют вынужденным, ибо регион - в лидерах среди заболеваемости корью.

С начала года больных уже более двух тысяч. А невакцинированных детей в Ривненской области - более 20 тысяч.

Поэтому сейчас на Ривненщине рассматривают вариант дистанционного обучения для невакцинированных школьников.

Напомним, в Ривненской области запрещен допуск в детские организованные коллективы детей, которые не привиты против кори.