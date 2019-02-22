В Украине впервые установили пациенту самый маленький в мире кардиостимулятор (видео)

Прибор совсем миниатюрный, но существенно улучшит качество жизни 61-летнего мужчины.

В Институте сердца впервые в Украине пациенту вживили самый маленький в мире кардиостимулятор. Он величиной с обычную таблетку, а весит менее двух граммов.

Полноценный наркоз для такой операции не делается, а лишь частично подавляют сознание пациента, говорится в сюжете ТСН.

Петр Дмитриевич крепко уснул, потому что переволновался перед операцией и не смог заснуть ночью. Ему 61, он врожденный гипертоник. За последние несколько лет сердце начало беспокоить все чаще, иногда колотилось с невероятной силой, а время останавливалось. Такое состояние мог вызвать инсульт, поэтому и созрела необходимость установить кардиостимулятор. Именно этот прибор может контролировать нужное количество сердечных сокращений.

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Обычно для этого нужно было делать сложную хирургическую операцию, вживлять под кожу генератор, а электрод протянуть через сосуды к сердцу. Однако Петру Дмитриевичу повезло – он первый в Украине, кому вживляют самый маленький в мире кардиостимулятор. Для того, чтобы его установить, сложные разрезы не нужны. Прибор доставляется к сердцу с помощью специальной трубки через бедренную вену и прикрепляется на дне сердечного желудочка. Так же, как и обычный стимулятор, этот маленький девайс может служить от 10 до 14 лет, а пациент его присутствия даже не почувствует. "Качество жизни пациента будет значительно выше", - говорит кардиохирург.

Операция Петра Дмитриевича затянулась – врачи в течение часа пытались установить новый кардиостимулятор, потому что подбирали для него место. "Мы стараемся сделать максимально лучшие параметры для того, чтобы батарея работала 10 лет и более. И поэтому мы должны искать то место, где будут наиболее приятны для нас параметры", - пояснил Александр Грицай. Через несколько минут после операции пациента завозят в палату, где его ждет взволнованная жена. "Очень рада сейчас, что он жив", - признается сквозь слезы женщина.

Сам мужчина уверяет, что чувствует себя хорошо и шутит, что проспал всю операцию. И уже строит планы на будущее: никогда не был на море, поэтому при первой возможности уедет туда вместе с женой.