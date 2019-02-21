В Киеве два человека заразились опасной инфекцией - СМИ

Пострадавших немедленно доставили в Александровскую клиническую больницу.

В среду, 20 февраля, двое молодых киевлян после употребления мясной тушенки почувствовали себя плохо: возникли тошнота и рвота, головная боль, сильная слабость, перед глазами все расплывалось, двоилось.

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Это были типичные симптомы ботулизма. Один из молодых людей, оказавшийся студентом медицинского вуза, вызвал "скорую", пишут "Факты", ссылаясь на собственные источники.

По информации собеседника СМИ, бригада скорой помощи, которая приехала на вызов около 22 часов, заподозрила ботулизм. Пострадавших немедленно доставили в Александровскую клиническую больницу, диагноз подтвердился. К сожалению, сыворотки, нейтрализующей ботулотоксин, не оказалось, и за ней пришлось ехать среди ночи на базу в Обухов (более 30 км от Киева).

Напомним, ботулизм - опасная инфекция. Самая частая причина отравления - употребление вяленой, соленой или консервированной рыбы домашнего приготовления, которая была приобретена на стихийном рынке или же просто в подземном переходе.