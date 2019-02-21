В Ривненской области невакцинированным от кори детям запретили посещать учебные заведения

Медики надеются, что руководители учебных заведений будут выполнять это поручение.

В Ривненской области с сегодняшнего дня запрещен допуск в детские организованные коллективы детей, не привитых против кори.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний ГУ «Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины» Виктор Мороз.

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По его словам, отныне, согласно поручению заместителя председателя Ривненской областной государственной администрации, в области запрещен допуск в детские организованные коллективы детей, не привитых против кори.

«Остается только, чтобы руководители детских учебных заведений выполняли это поручение. И большая надежда на то, что родители, которые не прививают своих детей, все же изменят свои взгляды на вакцинацию», - отметил Мороз.

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области медики обнаружили многочисленные фальсификации при проведении вакцинации детей против кори. В частности, при проверке оказалось, что большая часть справок о прививках сфальсифицирована.