Супрун рассказала о медицинской тайне

Ни в коем случае скрывать информацию от пациента о его собственном здоровье нельзя, подчеркнула Супрун.

Вся информация, которая касается нашего здоровья, - медицинская тайна.

Врач, медсестра или другой медицинский работник, который, выполняя обязанности, узнали эту информацию, — не имеют права ее разглашать. Об этом пишет и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"К сожалению, в Украине мы видим кардинально противоположную ситуацию. На больничных листках любой может увидеть название заведения, где лечился человек, результаты анализов или фото пациентов пересылаются и порой даже публикуются в социальных сетях. Часто случаются ситуации, когда врачи обсуждают ситуацию пациента во время приема другого", - говорится в ее сообщении.

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Медицинской тайной являются:

▪ факт обращения человека в лечебное учреждение за медицинской помощью;

▪ состояние здоровья человека и диагноз;

▪ обстоятельства, предшествовавшие заболеванию или спровоцировавшие его;

▪ функциональные особенности организма;

▪ вредные привычки;

▪ особенности психики;

▪ другая информация о семейной, интимной жизни человека, а также о состоянии здоровья родственников, близких пациента.

Сообщать или разглашать эту информацию можно лишь:

- когда сохранение медицинской тайны вредит обществу;

- может иметь серьезные последствия для окружения пациента.

"К примеру, медики обязаны информировать соответствующие государственные органы о рождении, мертворожденных, смерти, распространении инфекционных болезней или случаях жестокого обращения с детьми. В таких случаях разглашение информации предусмотрено законом", - пояснила и.о. главы Минздрава.

Ни в коем случае скрывать информацию от пациента о его собственном здоровье нельзя. Он имеет право знать все аспекты своей болезни, варианты лечения, возможные риски. Зато часто встречаются ситуации, когда врачи, руководствуясь эмоциями, не сообщают пациентам информацию относительно состояния их здоровья.

"Нарушение прав на медицинскую тайну влечет за собой ответственность. Поэтому важно быть внимательным, когда публикуете любую информацию о состоянии здоровья", - подытожила Супрун.