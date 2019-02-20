Кабмин одобрил стратегию развития национальной системы крови до 2022 года

Решение правительство одобрило без обсуждения.

Кабинет министров Украины одобрил стратегию развития национальной системы крови на период до 2022 года и утверждение плана мероприятий по ее реализации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства без обсуждения.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, основная цель реализации стратегии - обеспечение равноправного и своевременного доступа пациентов к качественным и безопасным компонентам донорской крови в достаточном количестве.

«К 2022 году заработают новые механизмы финансирования и управления, соответствующие общим принципам трансформации всей системы здравоохранения. Благодаря реализации стратегии будут внедрены европейские стандарты и практики деятельности системы крови, ведь эти изменения вводятся, в том числе, в рамках приближения Украины к ЕС», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной задачей документа является создание трехуровневой системы крови: на национальном, региональном и госпитальном уровнях.

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Так, на национальном уровне впервые планируется создать Трансфузиологический центр, который будет осуществлять функцию управления и координации системы крови и мониторинг ее функционирования.

На региональном уровне центры крови будут централизованно заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить и распределять донорскую кровь и ее компоненты. А отделения трансфузиологии должны трансформироваться в больничные банки крови в составе учреждений здравоохранения (госпитальный уровень).

Развитие системы крови в Украине будет базироваться на бесплатном добровольном донорстве крови, как это происходит во всех развитых странах мира и, в частности в Европейском Союзе. Впервые будет введен единый национальный реестр доноров и электронная медицинская информационная система в учреждениях системы крови и учреждениях здравоохранения для оперативного контроля оборота компонентов крови.

Стратегия также включает проведение общенациональных информационно-просветительских кампаний для популяризации добровольного безвозмездного донорства крови.

Во исполнение стратегии предусмотрен пересмотр и разработка новых нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы организации донорства, заготовки, переработки, тестирования, распределения, транспортировки и надлежащего применения донорской крови на новых принципах.

Финансирование потенциально будет осуществляться из нескольких источников: государственный и местные бюджеты, средства международных партнеров, а также за счет механизмов государственно-частного партнерства. В целом за счет всех возможных источников финансирования реализация предложенного плана модернизации и поддержки новой национальной системы крови оценивается примерно в 6,5 млрд грн до 2022 года.