Хочется сладкого и спать: как обогатить организм витамином D зимой (видео)

Если анализ покажет дефицит витамина, то проблему может решить только врач.

Из-за долгого отсутствия солнца зимой у многих ощущается нехватка витамина D. Вас тянет на сладкое, постоянно хочется спать, одна простуда заканчивается и начинается другая – это повод проверить уровень витамина D в крови.

Витамин D к нам попадает двумя путями: с пищей (молочные продукты, морская рыба северных морей) и с солнечными лучами, говорится в сюжете ТСН.

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Исследования свидетельствуют, что в наших широтах 80% взрослого населения имеют недостаток витамина D, а до 10% - его дефицит. И это наиболее остро ощущается в конце зимы. Если в организме недостаточное количество витамина D, это может обернуться ломкостью костей.

Если вас тянет на сладкое, не покидает усталость, все время преследуют вирусы и простуды - это повод проверить уровень солнечного витамина в лаборатории. Если анализ покажет дефицит витамина, то проблему может решить только врач. Если нехватка, здесь можно повлиять на питание самостоятельно.

"На первом месте продукты, богатые животными жирами, жирные сорта рыбы, сельдь, скумбрия. Также рекомендуется каждый день бывать на солнце", – говорит врач-диетолог Карина Дейнеко.