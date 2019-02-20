Как не дать организму "засохнуть": советы от Супрун

Не только низкая влажность в помещении может быть причиной ощущения сухости и раздражения.

Ощущение, что вы буквально начинаете "засыхать", может быть не только летом. В холодное время года, когда мы много времени проводим в закрытом помещении, у абсолютно здорового человека могут появиться неприятные симптомы.

Эти симптомы на своей странице в Facebook перечислила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Среди них - чувство дискомфорта в носу, усталость и боль в глазах, нарушение сна.

Поэтому очень важно заботиться о собственном водном балансе и оптимальной влажности в помещении.

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По словам Супрун, достаточное количество воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма.

"Относительно влажности в помещении — ее можно поддерживать в разный способ. Самым удобным и популярным методом является использование специальных устройств — увлажнителей", - пояснила и.о. главы Минздрава.

Заметьте, что не только низкая влажность в помещении может быть причиной ощущения сухости и раздражения. Это может быть вызвано также пылевым или химическим загрязнением воздуха, пониженной концентрацией кислорода и даже побочным действием лекарств.

"А вообще — пейте достаточно воды, чаще делайте влажную уборку, проветривайте помещение и заводите комнатные растения. Это сделает ваше пребывание в помещении зимой комфортнее и безопаснее", - сказала Супрун.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун пояснила, стоит ли ребенку ходить в школу и садик с насморком и кашлем.