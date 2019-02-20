Грипп "косит" украинцев: стало известно число жертв с октября 2018 года

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 161 тыс. 193 человека.

В Украине с октября 2018 года от гриппа умерли 33 украинца. За прошедшую неделю — один человек.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины. "За прошедшую неделю, 11-17.02.2019, гриппом и ОРВИ заболели почти 198 тыс. 902 человека, среди них 73,3% - дети в возрасте до 17 лет... Один человек умер от гриппа", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 161 тыс. 193 человека, за последнюю неделю - 408 человек.

Ранее сообщалось, что за неделю с 4 по 10 февраля в Украине двое людей умерли от гриппа, среди них - несовершеннолетний.