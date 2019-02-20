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В Украине снова подорожали лекарства

10:34, 20 февраля 2019
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Отечественные лекарства подорожали на 2,5% / sciencebusiness.net

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Больше всего подорожали жаропонижающие и обезболивающие препараты, говорится в сюжете ТСН.Утро.

Отмечается, что отечественные лекарства выросли в цене на 2,5%. А импортные - более 4%.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, чем запивать лекарства, когда принимать и что есть после этого.

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Теги: #Украина#лекарства