В Украине снова подорожали лекарства
10:34, 20 февраля 2019Страна
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Импортные лекарства стали еще дороже.
Отечественные лекарства подорожали на 2,5% / sciencebusiness.net
По данным Госслужбы статистики, за последний месяц цены на лекарственные средства в Украине выросли в среднем на 2%.
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Больше всего подорожали жаропонижающие и обезболивающие препараты, говорится в сюжете ТСН.Утро.
Отмечается, что отечественные лекарства выросли в цене на 2,5%. А импортные - более 4%.
Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, чем запивать лекарства, когда принимать и что есть после этого.
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