В Украине снова подорожали лекарства

Импортные лекарства стали еще дороже.

По данным Госслужбы статистики, за последний месяц цены на лекарственные средства в Украине выросли в среднем на 2%.

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Больше всего подорожали жаропонижающие и обезболивающие препараты, говорится в сюжете ТСН.Утро.

Отмечается, что отечественные лекарства выросли в цене на 2,5%. А импортные - более 4%.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, чем запивать лекарства, когда принимать и что есть после этого.