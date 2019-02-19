"Силиконовая долина" по-украински: как наша страна стала популярной на мировом рынке пластической хирургии (видео)

По оценкам Украинской ассоциации медицинского туризма, в Украину в прошлом году заехали до 57 тысяч иностранцев пациентов.

За счет низких цен Украина выходит в мировые лидеры по количеству пластических операций.

Тысячи медицинских туристов едут в нашу страну, чтобы исправить контур лица или сделать новую грудь или нос, говорится в сюжете "Наших грошей".

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Журналисты программы рассказали и показали все о "силиконовой долине" по-украински. Среди модных тенденций - операции по омоложению.

Некоторые иностранцы за ускоренную реабилитацию готовы платить большие деньги, цена на такие услуги стартует от 50 тысяч гривень за неделю, но цена возрастает до 150-200 тысяч гривень, если включить сопровождение врача 24/7 и, например, программу диетического питания.

Но если сюда добавить консьерж-сервис (трансфер, заселение в отель, экскурсионная программа), то цена возрастает до 400-500 тысяч гривень.

Ранее в Киеве прошел международный конгресс ICAMPS по пластической хирургии и косметологии "Современные методы омоложения лица".