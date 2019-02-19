В школе Киева ребенку с разбитой головой не вызвали "скорую" (видео)

По словам матери, ни директор, ни завуч, ни школьная медсестра не вызвали скорую помощь.

В киевской школе 10-летний ребенок разбил голову о батарею, но ни учителя, ни школьная медсестра не вызвали ей скорую, пока не приехала мать.

Киевлянка Яна Синицкая как всегда отвезла ребенка в школу, а через два часа ей позвонила классный руководитель и сообщила, что ее дочь Маша на перемене разбила голову о батарею, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

"Когда тебе говорят, что твой ребенок разбил голову, и очень сильно, я ехала и готовилась к худшему", - говорит женщина.

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Когда она приехала в школу то узнала, что ее ребенок в медпункте, а скорую никто не вызвал. "Взрослые люди, педагоги, администрация школы не находит критической травму головы у десятилетнего ребенка, которая лежит, вся в крови, но они считают, что это не критично. Медсестра говорит, что скорую не вызывают до приезда родителей", - рассказала возмущенная мать.

Яна сама позвонила в скорую. Вместе с ребенком поехала в больницу. Там Маше наложили швы. Врачи удивились, что помощь вызвала мама, а не школа.

"Сотрудник клинической больнице мне говорил, что это за бред, они что будут смотреть, как ребенок истекает кровью пока не приедет мама?", - рассказала киевлянка.

В школе отметили, что для чрезвычайных ситуаций есть определенный алгоритм действий. В этот раз произошла путаница, потому что классный руководитель позвонила сначала маме, а не в скорую.

Результаты школьного расследования сообщила директор школы Оксана Садовская.

"Есть приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, нарушивших этот алгоритм. А именно медицинской сестры, которая должна сразу сообщить классному руководителю, что сразу надо вызывать скорую помощь. А также заместителю директора, потому что зная, что такое произошло она могла продублировать вызов скорой", - рассказала она.

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В свою очередь, юристы говорят, что в подобных ситуациях самым главным является здоровье ребенка.

"В первую очередь учитель, воспитатель, завуч, тот же директор, кто есть рядом – должны сообщить медсестре. Она оценивает ситуацию. И уже в зависимости от того какая травма нужно обращаться в "скорую", - рассказывает юрист ОО "Родители SOS" Роман Бондаренко.

По словам юриста, в законе вообще нет формулировки, что скорую в школу нужно вызывать только по согласованию родителей.

Однако, подобные ситуации в украинских школах не редкость. Под заметкой Яны на странице в соцсети Facebook родители делятся похожими историями. Школьников оставляют на уроках с сотрясением мозга и сломанными конечностями.

Яна написала заявление в полицию, она обвиняет школу в неоказании ребенку медицинской помощи. "Моя цель чтобы были наказаны виновники в этой ситуации. Такое спускать просто нельзя", - говорит она.

А 10-летняя Маша сейчас восстанавливается после травмы. На девочку еще ждет МРТ, консультации нейрохирурга и окулиста.