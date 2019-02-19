Под кожей 17-сантиметровые паразиты: в Украине зафиксировали опасное заболевание

Гельминты были обнаружены в височной области головы и на руках.

В Херсоне из-под кожи четырех жителей изъяли гельминтов редких видов. Длина паразитов достигала 17 сантиметров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского областного лабораторного центра Минздрава.

"Из редких видов гельминтозов было зарегистрировано четыре случая дирофиляриоза в Херсоне. Все случаи местные, заражение возникло в результате укусов комаров", - говорится в сообщении.

Указано, что по локализации гельминты были в височной области головы и руках.

"Больные обращались за медицинской помощью самостоятельно с жалобами: наличие опухоли, боль, жжение, покраснение, зуд, передвижение паразита под кожей. Их прооперировали, длина удаленных гельминтов достигала от 10 до 17 см", - рассказали в лабораторном центре.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун дала рекомендации, как предотвратить заражение глистами.