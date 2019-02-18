По данным министерства, в этом году от осложнений кори умерло уже восемь человек, в том числе два ребенка.

На прошлой неделе корью заболели более трех тысяч украинцев.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, в течение 7-й недели 2019 года корью заболели 3 тыс. 264 человека - 1 тыс. 545 взрослых и 1 тыс. 719 детей.

«Больше всего болеют корью именно в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией маленький», - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в целом с 28 декабря 2018 года до 8 февраля 2019 года корью в Украине заболело 21355 человек - 9304 взрослых и 12051 ребенок. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской (всего 3 тыс. 446 человек 1 тыс. 152 взрослых и 2 тыс. 294 ребенка), Ривненской (1 тыс. 927 человек: 661 взрослый и 1 тыс. 266 детей), Винницкой (1 тыс. 901 человек: 826 взрослых и 1 тыс. 75 детей), Хмельницкой (1 тыс. 542 человека: 834 взрослых и 708 детей) областях и г. Киев (1 тыс. 791 человек: 1 тыс. 7 взрослых и 784 ребенка).

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В Минздраве призвали родителей обязательно вакцинировать детей по Календарю профилактических прививок и как можно скорее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

Отмечается, что с начала этого года в регионах Украины использовано 187 тыс. 984 дозы вакцины против кори, паротита и краснухи, а более 60 тыс. из них - только за первую неделю февраля.

По данным Минздрава, в этом году от осложнений кори умерло уже восемь человек, среди которых двое детей.