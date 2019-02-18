Супрун объяснила, стоит ли ребенку ходить в школу или садик с насморком и кашлем

Переболевший простудой ребенок может быть заразным еще до двух недель, независимо от того, есть насморк или кашель, или уже нет.

По рекомендациям Американской академии педиатрии, насморк или кашель, который продолжается после перенесенной болезни, не является препятствием для посещения садика или школы.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Но она отметила, что это только в случае, если выполняются все три условия:

- ребенка осмотрел врач и разрешил пойти в учебное заведение;

- температура меньше 38 градусов. Важно, что температура должна быть в норме сама по себе, а не в результате снижения лекарствами;

- ребенок бойкий, активный и адекватный, хорошо себя чувствует, сам себе сможет справиться без помощи учителей или воспитателей.

"Исключения составляют периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк или больное горло — веская причина оставить ребенка дома", - говорится в сообщении исполняющей обязанности главы Минздрава.

Если одновременно имеется один или несколько респираторных симптомов: больное горло, кашель или насморк и температура выше 38, то нужно идти на прием к врачу. Если же считаете, что ребенку сложно ехать в больницу — посоветуйтесь с врачом. При необходимости он может решить осуществить визит домой.

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"Переболевший простудой ребенок может быть заразным еще до двух недель, независимо от того, есть насморк или кашель, или уже нет. Кроме этого, человек, который пока выглядит здоровым и заболеет только на следующий день, также может распространять болезнь. Поэтому так важно, чтобы дети в коллективе регулярно мыли руки. Это эффективно препятствует инфекциям", - добавила Супрун.

Пускать ребенка в учебное заведение нельзя в таких случаях:

- когда из-за болезни ребенок не может участвовать во всех занятиях. То есть он устает, нуждается в сне, в плохом настроении, плачет и неактивный. Обратите внимание, что такое может быть и при отсутствии респираторных симптомов;

- во время острой фазы инфекционного заболевания, когда температура выше 38 и есть респираторные симптомы;

- когда ребенок выглядит больным: плачет, дыхание затруднено, появляется сыпь, которая быстро распространяется.

"Собирая ребенка в детский сад или школу — будьте внимательны. Если не уверены, что ребенок здоров — лучше проконсультироваться с врачом и следовать его рекомендациям", - подытожила и.о. главы Минздрава.