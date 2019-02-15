В Одессе будут судить врача "скорой": не оказал помощь умирающему на улице человеку

В январе 2018 года на железнодорожном вокзале Одессы, не дождавшись оказания медицинской помощи, скончался 52-летний мужчина.

В Одессе будут судить врача «скорой», который в январе прошлого года не оказал помощь умирающему на улице человеку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры Одесской местной прокуратуры № 3 вчера, 14 февраля, направили в суд обвинительный акт в отношении медика, подозреваемого в непредоставлении помощи больному, что повлекло смерть последнего.

Отмечается, что в январе прошлого года сотрудники патрульной полиции по вызову граждан прибыли на железнодорожный вокзал, где на остановке общественного транспорта обнаружили мужчину, который жаловался на плохое самочувствие.

«Правоохранители вызвали скорую помощь. Однако, бригада медиков, несмотря на точно указанное место вызова, прибыла по другому адресу – относительно недалеко от того места, где находился умирающий человек. Также установлено, что врач был нетрезв», - сообщили в пресс-службе.

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Заметив машину скорой помощи, правоохранители проинформировали медиков о точном местонахождении потерпевшего. Но они не отреагировали на просьбу полицейских помочь 52-летнему мужчине, который, не дождавшись оказания медицинской помощи, скончался.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Приморского отдела полиции по ч. 2 ст. 139 (неоказание помощи больному медицинским работником, что повлекло смерть больного) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 января 2018 года в Одессе были задержаны пьяные врач и фельдшер бригады скорой помощи, не оказавшие помощь умирающему на улице человеку.

В частности, в полицию поступило сообщение о том, что возле железнодорожного вокзала находится полураздетый мужчина, который жалуется на состояние здоровья. Прибывшие на вызов правоохранители повторно вызвали скорую помощь, автомобиль которой через некоторое время подъехал к остановке общественного транспорта возле железнодорожного вокзала, а к нужному месту прибыл более чем через 20 минут после второго напоминания, сделанного патрульным.

К тому времени состояние пациента уже резко ухудшилось, и он умер.