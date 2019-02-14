"Радикалы" не сдаются – хотят расширить иск к Супрун и добиться ее полного увольнения с Минздрава

Также Мосийчук подчеркнул, что правительство должно безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру министра здравоохранения.

Народный депутат от фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил о намерении расширить исковые требования к Ульяне Супрун и будет добиваться ее полного увольнения из Минздрава.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мосийчук сказал сегодня журналистам в помещении Окружного административного суда города Киева.

"Завтра начнется рассмотрение дела по существу. И мы аргументировано, со всеми доказательствами докажем свою правоту и докажем, что Ульяна Супрун не имеет права занимать должность, в том числе и первого заместителя министра. Сегодня, по моей информации, в суд, с отдельными требованиями, с отдельным заявлением обратится мой коллега Андрей Лозовой. Кроме того, я планирую дополнение к исковым требованиям", - сказал он.

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Также он уточнил, что будет добиваться полного увольнения Супрун.

По словам Мосийчука, он, в том числе, готовит ряд ходатайств об истребовании загранпаспорта гражданина Украины, по которому Супрун пересекала государственную границу, когда недавно была в США в командировке.

"Не может человек с двойным гражданством занимать государственную должность. Не может быть назначено лицо незаконным образом", - убежден депутат.

При этом он раскритиковал политику Супрун в должности главы возглавляемого ею ведомства.

Также Мосийчук подчеркнул, что правительство должно безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру министра здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу в отношении Супрун.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей, среди прочего, уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за границу.

11 февраля суд начал рассмотрение ходатайства Министерства юстиции об отмене мер обеспечения иска по делу о выполнении Супрун обязанностей министра здравоохранения. В тот же день судья Сергей Каракашьян, который рассматривал это дело, удалился в совещательную комнату.

13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Минздрава, парализованную из-за судебного запрета Супрун исполнять обязанности министра. Как сообщается на сайте Минздрава, чтобы обеспечить непрерывность работы министерства, Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства.

Сегодня, 14 февраля, Окружной админсуд Киева отменил решение об отстранении Супрун.

В то же время, Супрун заявила, что сегодня утром, 14 февраля, вновь начала исполнять обязанности министра здравоохранения.

Супрун является и.о. главы Минздрава с 1 августа 2016 года.