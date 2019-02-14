"Отверг аргументы, но отменил решение": Супрун прокомментировала вердикт судьи насчет нее

Она также поблагодарила правительство за решение о разблокировании работы Минздрава.

Ульяна Супрун прокомментировала решение суда, которым он отменил свое предыдущее решение об отстранении ее от должности и.о. министра здравоохранения, заявив, что суд отверг аргументы стороны защиты, однако сам отменил свое решение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам по завершению соответствующего судебного заседания.

При этом Супрун прокомментировала вынесение решения, которым суд отменил его отстранения от должности и.о. министра.

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"Как вы видели, судья, наконец, решился после двух суток выйти из совещательной комнаты. Хотя он не мог иметь доступа к той информации, которая поступает после завершения слушания, он узнал, что вчера Кабинет министров, премьер-министр Владимир Гройсман предоставил возможность, чтобы разблокировать работу Министерства здравоохранения. Хочу поблагодарить своих коллег за этот очень решительный и отважный шаг. А сегодня судья использовал этот шаг и как бы сказал, что теперь он не должен принимать решения - уже Кабинет министров принял решение, чтобы разблокировать работу. Это такое - я отверг ваши аргументы, но я также отменю свое решение. Имеем такое правосудие, как оно работает", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу в отношении Супрун.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей, среди прочего, уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за границу.

11 февраля суд начал рассмотрение ходатайства Министерства юстиции об отмене мер обеспечения иска по делу о выполнении Супрун обязанностей министра здравоохранения. В тот же день судья Сергей Каракашьян, который рассматривал это дело, удалился в совещательную комнату.

13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Минздрава, парализованную из-за судебного запрета Супрун исполнять обязанности министра. Как сообщается на сайте Минздрава, чтобы обеспечить непрерывность работы министерства, Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства.

В то же время, Супрун заявила, что сегодня утром, 14 февраля, вновь начала выполнять обязанности министра здравоохранения.

Супрун является и.о. главы Минздрава с 1 августа 2016 года.