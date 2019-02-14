Супрун уже утром снова начала исполнять обязанности министра здравоохранения

Ульяна Супрун сообщила, что подписывает приказы по распределению лекарств и направления больных на лечение за границу.

Ульяна Супрун заявила, что сегодня с утра снова начала исполнять обязанности министра здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам после вынесения судом определения об отмене решения об отстранении ее от должности и.о. министра здравоохранения.

"Сегодня с утра я уже стала подписывать документы, уже лекарства отвозят в регионы, уже подписываю документы, чтобы пациенты могли лечиться за рубежом", - сказала Супрун.

Читайте такжеКому и какие схемы обрубила Супрун – расследование СМИ

При этом она напомнила, что завтра состоится слушание дела по существу.

Также Супрун поблагодарила всех, кто ее поддерживает.

"Я чувствую вашу поддержку. Я понимаю, что там 25 млн украинцам, которые подписали декларации со своими семейными врачами. И хотят, чтобы наша медреформа продолжалась. Хочу поблагодарить вас и заверить вас - мы не остановимся и идем вперед. Медицинская реформа проходит и будет проходить до самого конца. Мы вместе, мы делаем правильные действия, и мы делаем все в интересах украинского народа. И это является нашей честью и нашим большим уважением к украинскому народу, что он позволил нам служить ему", - подчеркнула Супрун.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу в отношении Супрун.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей, среди прочего, уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за границу.

11 февраля суд начал рассмотрение ходатайства Министерства юстиции об отмене мер обеспечения иска по делу о выполнении Супрун обязанностей министра здравоохранения. В тот же день судья Сергей Каракашьян, который рассматривал это дело, удалился в совещательную комнату.

13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Минздрава, парализованную из-за судебного запрета Супрун исполнять обязанности министра. Как сообщается на сайте Минздрава, чтобы обеспечить непрерывность работы министерства, Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства.

Сегодня, 14 февраля, Окружной админсуд Киева отменил решение об отстранении Супрун.

Супрун является и.о. главы Минздрава с 1 августа 2016 года.