Суд огласил решение по делу Супрун

Оглашение решения по и.о. главы Минздрава началось в 12:00.

Окружной административный суд города Киева огласил решение по делу Ульяны Супрун по результатам рассмотрения ходатайств об отмене мер обеспечения иска.

После завершения заседания состоится брифинг для разъяснения принятого судом решения.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу в отношении Супрун. Окружной админсуд должен был рассмотреть это ходатайство 11 февраля.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей, среди прочего, уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за границу.

11 февраля суд начал рассмотрение ходатайства Министерства юстиции об отмене мер обеспечения иска по делу об исполнении Супрун обязанностей министра здравоохранения. В тот же день судья Сергей Каракашьян, который рассматривал это дело, удалился в совещательную комнату.

13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Министерства здравоохранения Украины, парализованную из-за судебного запрета Супрун исполнять обязанности министра. Как сообщается на сайте Минздрава, чтобы обеспечить непрерывность работы министерства 13 февраля Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства, определенных постановлением Кабмина от 17 июля 2003 г. № 1096 "О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия".

Супрун является и.о. главы Минздрава с 1 августа 2016 года.