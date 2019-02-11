Как похудеть без проблем: советы экспертов

Не забывайте о физической активности, так как движение позволяет избавиться от лишнего веса, ускорить метаболизм и улучшить настроение.

Медленный метаболизм существует у большого количества людей. Он представляет собой низкую скорость обмена веществ в организме, меньшее количество сжигаемых калорий, что и приводит порой к набору лишнего веса.

Для ускорения метаболизма следует придерживаться нескольких советов, пишет MedikForum.

В первую очередь, ешьте чаще, но маленькими порциями. Перерыв между приемами пищи не должен быть больше 3-4 часов. В перерывах желательно делать перекусы.

Во-вторых, вам нужно есть столько, сколько требует ваш организм. Не надо себя насиловать и доедать всю порцию, если вы уже наелись. Переедания ни к чему хорошему не приведут. Постарайтесь равномерно распределять еду для соблюдения суточной нормы калорий, а не съедать все за раз.

Читайте такжеХудеем эффективно: названы три важных правила

В-третьих, следите за тем, что вы едите. В рационе должно быть больше свежих фруктов, зелени, овощей с клетчаткой, сложных углеводов, минеральных веществ и витаминов. Постарайтесь отказаться от жирных, соленых, копченых, жареных блюд с большим количеством калорий, сладкого и мучного, а также алкоголя. Довольно часто именно спиртное и другая неправильная еда становятся причиной замедленного обмена веществ.

Также следует избегать диет и голодовок. Питание должно быть сбалансированным, иначе организм будет находиться в дичайшем стрессе, будет не желать избавиться от лишних килограммов.

В-пятых, пейте достаточное количество чистой воды. Как правило, норма для взрослого человека должна быть не меньше 1,5 литра в день. Вообще она рассчитывается по формуле: 30 миллилитров на каждый килограмм веса. Это очень важно для ускорения метаболизма. Особенно полезна в этом плане холодная вода, которая согревается до температуры тела, заставляя организм расходовать больше энергии, а значит, калорий будет сжигаться гораздо больше.

И не забывайте о физической активности, так как движение позволяет избавиться от лишнего веса, ускорить метаболизм и улучшить настроение. Самыми эффективными в этом плане считаются бег, езда на велосипеде, ходьба. Если вы не занимаетесь спортом и не имеете возможности включить его в свою жизнь, то хотя бы больше ходите, замените общественный или личный транспорт на прогулки, откажитесь от лифта в пользу лестницы. Любые подобные нагрузки, увеличивающие сердечный ритм, способны ускорить метаболизм.

Но самыми лучшими в этом плане считаются силовые тренировки. Мало того, они позволяют обрести вам красивую мускулатуру. Для того, чтобы сохранить мышцы, потребуется значительно больше калорий, нежели для жировых отложений, поэтому у людей, занимающихся силовыми тренировками, метаболизм гораздо выше.

Желательно включить в свою жизнь контрастный душ, регулярный секс, массаж, горячие ванны, влажные обтирания, баню или сауну. Это всё положительно влияет на состояние здоровья и ускоряет метаболизм.