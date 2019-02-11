В Украине тестируют уникальное устройство для лечения рака даже на четвертой стадии (видео)

Стоит такой аппарат около 40 тысяч долларов, но эту технику Украине предоставили временно.

Украина – единственная страна Европы, где тестируют уникальную систему лечения онкологии, даже на четвертой стадии заболевания.

Операцию делают бескровно в Институте рака – лапароскопически. Как говорится в сюжете ТСН.Тиждень, пациенты после такой операции могут прожить шесть-семь лет.

Специальная игла проходит через стенку печени и достается прямо середины метастазы. Высокая температура на конце уникального пока что инструмента буквально выжигает злокачественную опухоль. Ожог конечно будет, но уже через месяц зарубцуется и раковые клетки не пойдут дальше.

Самое удивительное в этой операции - сами пациенты, потому что в их диагнозах речь идет о четвертой стадии рака.

"Уникальную процедуру сделали жительнице Коломыи Ивано-Франковской области. Ей удалили часть кишечника и опухоль печени, но рак успел дать метастаз в печень. Любовь согласилась на необычную операцию. Во-первых, речь идет о печени. Часто во время вмешательства в этот орган - пациенты умирают прямо на операционном столе. Да и полноценное хирургическое вмешательство в печень могут провести лишь пять клиник на всю Украину. Во-вторых, скальпель в данной операции почти не применяется. Речь идет о лапароскопическом радиочастотном уничтожении метастазов и пациент уже на второй день может идти домой. В-третьих, метод позволяет лечить людей с четвертой стадией рака", - говорится в сюжете ТСН.

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Однако эту инновационную японскую технологию используют только в Японии и Украине. "Имидж нашего заведения высоко характеризует научных сотрудников, специалистов. Нас знают далеко. И в Японии также. Украина давно привлекает внимание японцев", - сообщила директор Института рака Елена Колесник.

Во время уникальной операции заведующий отделением малоинвазивной и эндоскопической хирургии, интервенционной радиологии Андрей Лукашенко не использовал скальпелей и ножей. Вместо них - компьютеры. Хирург возьмет скальпель в руки один раз – с самого начала, чтобы ввести в брюшную полость порты, через которые получит доступ к нужным органам.

Кто бы мог подумать, бессмысленное пятно и является тем страшным раком, который может стоить жизни. Врачи вводят через порт специальную иглу. Это именно через нее метод называют инновационным. Игла - тонкий такой инструмент в мире, а потому, по словам врачей, более прицельная и может удалять меньшие по размеру опухоли. "На конце этой иглы мы имеем еще такой зонтик, который расширяет зону розрушения опухоли. Он вводится в опухоль и подается на конце зонтика очень высокая температура", - рассказал специалист.

В итоге опухоль была разрушена. "Если метастаз больше трех сантиметров уже такой метод не может быть применен. Тогда уже - только удалять часть печени. Самостоятельно эта методика дает шанс вылечиться в 30% случаев. Добавление химиотерапии повышает шанс излечения до 50-60%", - добавил хирург Лукашенко.

Цифры действительно удивительные. То, что раньше звучало как смертный приговор, теперь более чем в половине случаев поддается лечению. И главное - этот аппарат находится в Киеве. "Мы уже применили его у более тридцати больных. Эта технология имеет преимущества над тем, что были разработаны десять лет назад", - убеждает Андрей Лукашенко.

Одна из этих 30 – Любовь из Коломыи. Врачи дают женщине хорошие прогнозы. "Если так пойдет дальше, она завтра-послезавтра она уже будет дома", - прогнозирует Лукашенко.

И на этом радостные новости следует прервать. Стоит этот аппарат около 40 тысяч долларов, а еще те сверхтонкие иглы, которые разрушили опухоль - одноразовые. Каждая стоит от 600 долларов. И наконец, главное - чудотехнику Украине предоставили временно. Бесплатно Украина использует его только на время тестирования метода. За месяц контракт на использование прибора подходит к концу. И если удлинить его не удастся, неизвестно сможет ли клиника купить такой аппарат. Эффект от нового способа, говорят врачи, уже видят.

Только за прошлый год в Украине зарегистрировали 169 тысяч новых обращений. Половина из этих пациентов до этого дня не дожили.