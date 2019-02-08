Образовательный скандал: из Донецкого медвуза отчислили 850 иностранных студентов, протестовавших под стенами ректората

Ранее администрация обещала не принимать мер, пока продолжается следствие.

Оплатили учебу, а теперь должны покинуть вуз. Образовательный скандал в Кропивницком набирает обороты.

850 студентов из двух десятков стран, которые накануне протестовали под стенами ректората Донецкого национального медицинского университета, отчислили из вуза. Соответствующий приказ появился на официальном сайте учебного заведения, говорится в сюжете ТСН.

Накануне на акции протеста студенты потребовали вмешаться, куда делись их деньги за учебу. Фирма-посредница их вроде бы перечислила, но в ректорате утверждают, в вуз средства не дошли.

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Сначала в высшей школе уверяли - пока полиция ведет следствие в деле, студенты будут учиться. А теперь первый проректор подписал приказ об отчислении.

Самому ректору вчера объявили подозрение во взяточничестве и на днях будут избирать меру пресечения. После известия об отчислении студенты снова собрались на митинг.

Напомним, накануне в Кропивницком с протестом вышли иностранные студенты. Протестующие утверждали, что администрация заведения требует от них повторно заплатить за учебу.