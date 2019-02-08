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Образовательный скандал: из Донецкого медвуза отчислили 850 иностранных студентов, протестовавших под стенами ректората

19:19, 08 февраля 2019
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850 студентов из двух десятков стран, которые накануне протестовали под стенами ректората Донецкого национального медицинского университета, отчислили из вуза. Соответствующий приказ появился на официальном сайте учебного заведения, говорится в сюжете ТСН.

Накануне на акции протеста студенты потребовали вмешаться, куда делись их деньги за учебу. Фирма-посредница их вроде бы перечислила, но в ректорате утверждают, в вуз средства не дошли.

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Сначала в высшей школе уверяли - пока полиция ведет следствие в деле, студенты будут учиться. А теперь первый проректор подписал приказ об отчислении.

Самому ректору вчера объявили подозрение во взяточничестве и на днях будут избирать меру пресечения. После известия об отчислении студенты снова собрались на митинг.

Напомним, накануне в Кропивницком с протестом вышли иностранные студенты. Протестующие утверждали, что администрация заведения требует от них повторно заплатить за учебу.

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Теги: #Донецк#медики