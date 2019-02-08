"Манту мочить можно, а Ульяну Супрун - нет": в центре Киева появились плакаты в поддержку и.о. главы Минздрава

Магазин решил поддержать Ульяну Супрун.

В Киеве на Крещатике в витрине одного из магазинов вывесили плакаты в поддержку отстраненной исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Плакаты с надписями "Манту мочить можно, а Ульяну Супрун - нет" появились в витрине магазина в пятницу, 8 февраля.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющей обязанности министра здравоохранения. Одновременно суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу относительно исполнения обязанностей министра здравоохранения. Суд рассмотрит это ходатайство 11 февраля.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей среди прочего уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможке и распределению лекарств или же направления людей на лечение за границу.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.