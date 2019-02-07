В Ужгороде карантин в школах продлен на третью неделю подряд

Медики фиксируют больше больных среди взрослого населения и снижение заболеваемости среди детей, что свидетельствует о вовремя введенных карантинных мероприятиях в учебных заведениях.

В Ужгороде из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ карантин в школах продлен на третью неделю подряд - до 15 февраля.

Как сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета, соответствующее решение сегодня приняла противоэпидемическая комиссия.

Согласно сообщению, по данным Ужгородского горрайонного филиала ГУ «Закарпатский областной лабораторный центр Минздрава Украины» в областном центре Закарпатья отмечается несущественное снижение заболеваемости, но эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Ужгороде остается сложной.

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«Так, за 6-ю неделю года зарегистрировано 1343 случая заболевания ОРВИ и гриппом, заболеваемость на 54,6% выше показателя эпидемического порога, что свидетельствует о высокой активности эпидемического процесса», - уточнили в пресс-службе.

В горсовете также добавили, что по состоянию на 7 февраля зарегистрирован 51 лабораторно подтвержденный случай сезонного гриппа типа А. Исследование проводят выборочно, при тяжелых формах течения заболеваний.

В городе, по данным горсовета, продолжаются ограничительно-карантинные мероприятия в детских дошкольных учебных заведениях.

«Медики фиксируют больше больных среди взрослого населения и снижение заболеваемости среди детей, что свидетельствует о вовремя введенных карантинных мероприятиях в учебных заведениях», - добавили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, в школах Ужгорода из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом с 28 января объявили карантин. 31 января карантинные мероприятия продлили до 8 февраля.