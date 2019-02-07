В Украине запретили популярные таблетки от кашля

Также в Госслужбе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками назвали причину запрета препарата.

В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Аскорил".

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Речь идет об "Аскориле" - препарате по 10 таблеток в блистере серии 05181756 индийского производства. Об этом сообщает Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Отмечается, что препарат этой серии запретили из-за несоответствия требованиям методам контроля качества к регистрационному удостоверению UA/12759/01/01 по показателю "Количественное определение. Сальбутамол".

Как сообщалось ранее, с начала 2018 года цены на лекарства в Украине выросли в среднем на 5,1%. Больше всего - на антибиотики.