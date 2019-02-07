цей матеріал доступний українською

В Украине запретили популярные таблетки от кашля

16:43, 07 февраля 2019
Страна
248 0
Таблетки запрещено продавать в Украине / newsru.co.il

Читайте такжеСупрун объяснила, чем не следует запивать лекарства

Речь идет об "Аскориле" - препарате по 10 таблеток в блистере серии 05181756 индийского производства. Об этом сообщает Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Отмечается, что препарат этой серии запретили из-за несоответствия требованиям методам контроля качества к регистрационному удостоверению UA/12759/01/01 по показателю "Количественное определение. Сальбутамол".

Как сообщалось ранее, с начала 2018 года цены на лекарства в Украине выросли в среднем на 5,1%. Больше всего - на антибиотики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#запрет#лекарства