Работа Минздрава заблокирована: Супрун объяснила, каких полномочий лишил ее суд

На сегодняшний день работа правительства и команды Супрун сконцентрирована на том, чтобы как можно скорее исправить ситуацию и не ставить под угрозу жизни пациентов.

Окружной административный суд города Киева, который отстранил от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун, запретил ей, среди прочего, уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за границу.

Об этом Супрун со ссылкой на разъяснения юристов написала в Facebook.

Она отметила, что сейчас очень много внимания, в частности со стороны некоторых народных депутатов, привлек вопрос, могут ли заместители министра подписывать важные приказы для работы Министерства.

«Чтобы окончательно прояснить ситуацию, публикую разъяснения юристов о порядке выполнения обязанностей и. о. министра здравоохранения Украины. Итак, суд запретил мне как первому заместителю министра здравоохранения Украины «совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра» включительно с полномочием заместителей подписывать документы вместо меня», - сообщила она.

По ее словам, не могут быть выполнены полномочия (среди прочих): согласовывать и представлять на рассмотрение Кабинета министров Украины разработанные центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется министром, проекты законов, актов Президента Украины и Кабинета министров; издавать обязательные для выполнения центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется министром, приказы и поручения по вопросам, которые относятся к сфере деятельности таких органов; представлять Минздрав в публично-правовых отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Украине и за ее пределами;

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принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является Минздрав;

давать обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата Минздрава поручения; подписывать приказы Минздрава и другие нормативно-правовые акты, разработанные Минздравом Украины, в том числе согласовывать акты других центральных органов исполнительной власти. «Это, в частности, подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за рубежом», - отметила Супрун.

Поэтому, по ее словам, на сегодняшний день внимание и работа правительства и команды Супрун сконцентрирована на том, чтобы как можно скорее исправить ситуацию и не ставить под угрозу жизни пациентов.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу об исполнении обязанностей министра здравоохранения. Суд рассмотрит это ходатайство 11 февраля.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.