Из зала заседаний Кабмина убрали рабочее кресло Супрун - СМИ (видео)
Ульяна Супрун срочно возвращается из командировки по решению суда, которым ее отстранили от руководства Министерством здравоохранения.
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Поэтому на заседании Кабмина 6 февраля руководительницы Минздрава не было, говорится в сюжете ТСН.
Не пришли и ее заместители. А кресло представителя ведомства за правительственным столом вообще убрали.
Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.
В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.
В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.
Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.
В Кабинете министров Украины заявляют о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.
Президент Петр Порошенко заявил, что Супрун имеет полную его поддержку и считает, что Верховный суд установит истину по этому решению.