Грипп и ОРВИ: эпидемический порог превышен в 11 областях Украины

За отчетную неделю зарегистрированы два летальных случая от гриппа, что подтверждено лабораторно.

Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в настоящее время превышен в 11 областях Украины, больше всего - в Черновицкой и Ивано-Франковской.

Читайте такжеВ Киеве на карантин ушла почти сотня школ

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. «За отчетную неделю зарегистрированы два летальных случая от гриппа, что подтверждено лабораторно; с начала эпидемического сезона – 30, в том числе четверо детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован от гриппа», – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в период с 28 января по 3 февраля в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 212,5 тыс. людей, более чем половина из этого количества – дети в возрасте до 17 лет.